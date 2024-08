Incidente in Via Pozzopiano: scontro tra automobile e motorino

La dinamica dell'incidente avvenuto in serata, poco dopo le undici, in via Pozzopiano sembra essere abbastanza chiara: una prima auto tenta sorpasso su un auto ferma (con le 4 frecce); dall'altro lato della strada un motorino che, occupando la propria corsia, probabilmente non a velocità ridotta, si scontra contro l'automobile che nel frattempo aveva occupato l'altra corsia, per concludere il sorpasso sull'auto ferma. Ferito il giovane ragazzo presente sul motorino. Sul posto ambulanza e forze dell'ordine.