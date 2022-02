“Indovina il numero esatto” e al Gran Shopping di Molfetta va in scena il remake di “Pronto, Raffaella?”

Il classico gioco reso celebre da Raffaella Carrà torna per premiare i clienti del: croccantini, cioccolatini, giochi per bambini e semi da piantare, quanti pezzi ci sono nel barattolo?Per quattro settimane, da questa settimana e fino al 3 marzo, un montepremi totale diverrà distribuito attraverso gift card dal valore di 25, 50, 100, 250 e 500 in due fasi, una più immediata die poi nella fase, quella che prevede di indovinare il numero esatto di oggetti nel contenitore.Durante le quattro settimane di concorso i più fortunati potranno tentare la fortuna dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20. Nella fase di instant win si avrà diritto ad una giocata su un dispositivo elettronico in cui si potrà scegliere fra tre pacchi regalo, stile gratta e vinci virtuale, ma a costo zero, e sapere immediatamente se si è tra i fortunati vincitori oppure no. La fase di abilità prevede l'arduo tentativo di individuare il numero esatto, o più vicino alla realtà, degli oggetti presenti nel barattolo che cambierà contenuto in ognuna delle quattro settimane di gioco.Il tutto si svolgerà a fronte dell'esibizione di uno scontrino fiscale che attesti un acquisto di un minimo di 25 euro in uno dei negozi del Gran Shopping, effettuato nello stesso giorno in cui si intende giocare.Le hostess presenti nel centro commerciale saranno a disposizione negli orari di gioco per spiegare il regolamento, elencare i premi in palio, controllare la validità degli scontrini e dare tutti i dettagli necessari per tentare la sorte nel modo corretto e augurare buona fortuna!