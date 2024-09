“Intelligenza artificiale ed algoritmi nelle questioni giuslavoristiche” alle 18 per i Dialoghi di Trani

Nell'ambito della XXIII edizione della manifestazione i Dialoghi di Trani, festival letterario organizzato dalla Associazione La Maria del Porto, che quest'anno declina secondo molteplici aspetti il tema dell'Accoglienza, con l'intento di esplorare argomenti e questioni legate al mondo contemporaneo e di grande attualità ci si interroga anche sulle sfide date dall'intelligenza artificiale.Domenica 22 settembre, alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale "G.Bovio", Sala Cineforum, in collaborazione con l'Associazione Avvocati Lavoristi, il Dr. Luca Caputo (Giudice presso il Tribunale di Trani) con il Prof. Luigi Viola (Avvocato e professore di Diritto delle nuove tecnologie presso l'università SOB di Napoli) affronterà i temi dell'utilizzo degli algoritmi e dei sistemi di intelligenza artificiale nella gestione del rapporto di lavoro e nell'organizzazione lavorativa in una duplice prospettiva, tesa, da un lato, a ricostruire gli approdi, soprattutto giurisprudenziali, raggiunti sul cospicuo contenzioso già sviluppatosi in materia e, dall'altro lato, a individuare gli ulteriori possibili strumenti di tutela a disposizione del giurista alla luce dei più recenti interventi in materia, come l'AI Act e il d.d.l. "Meloni" sull'Intelligenza Artificiale, attualmente all'esame del Parlamento. Il tema, trattato con approfondimenti nel proprio libro "Intelligenza artificiale ed algoritmi nelle questioni giuslavoristiche", Key ed. 2024, rappresenta l'occasione per una riflessione di natura sociale, oltre che giuridica.Modera l'incontro con l'autore l'avv. Valerio Belsito.