Jannik Sinner, re del tennis mondiale, vieni a festeggiare nella "tua" Trani!

Forse peccheremo di un po' troppo orgoglio, ma è orgoglio bellissimo, perché l'dea che il cammino trionfale di questo ragazzo di neanche 23 anni sia passato allenandosi a tennis nella nostra città ci rende davvero fieri come tranesi, ancora prima che come italiani, come se il giovane Jannik ci appartenesse un po' e come se Trani fosse un po' sua. E chissà che non accetti l'invito di venire a festeggiare anche qui, purché non si distragga, come dimostra di non voler fare mai, dai suoi allenamenti e dal suo lavoro,e soprattutto adesso dalla responsabilità di un Paese che si ritrova riunito sotto il segno dello Sport.E non ci stancheremo mai di ripetere che la sua non fu soltanto una performance di allenamento di un fuoriclasse, pur giovanissimo, già sotto i riflettori tennis internazionale, ma anche una lezione di stile e di savoir faire, quando chiese di pagare il campo. La cronaca di oggi è nota su tutte le pagine dei giornali, ed è banale definire il ritiro di Djokovic come il passo che ha consentito a Jannik Sinner di diventare il numero uno al mondo - ricordiamolo, per la prima volta da che esiste la federazione tennis italiana - perché questo risultato il giovane alto Atesino ha dimostrato di averlo raggiunto con sacrificio dedizione impegno e concentrazione, tanta, profonda.E quindi Jannik, vieni a festeggiare qui a Trani ti aspettiamo!