Kamala:il sogno di una donna leader mondiale

"L'America è un esperimento incompleto" : è una delle frasi pronunciate dalla giovanissima poetessa americana che ha aggiunto vigorosa grazia alla e luminosa cerimonia di insediamento di Joe biden alla Casa Bianca, in una magnifica giornata piena di sole e forse di fiducia.Eppure noi dovremmo avere nella nostra Puglia, culla della civiltà della Magna Grecia e cuore dell'impero Romano, margini di vantaggio d millenni di storia,arte, civiltà, politica, filosofia, per sperimentazioni "epocali" come l'elezione della Harris,( di origine giamaicana ), così definita dallo stesso Biden.È vero, gli Stati Uniti sono il paese dei grandi contrasti:non dimentichiamo che in molti stati vige ancora la pena di morte, simbolo di barbarie e inciviltà; ma essendo vicinissimi i tempi della segregazione razziale dello scorso secolo-cone è avvenuto anche nel nostro paese, con le donne al voto in fondo da una manciata di decenni e un razzismo che cresce e serpeggia- i passi importanti nella emancipazione di chi è sempre stato emarginato come le persone di etnia non bianca e le donne, sono innegabili.Una grande emozione dunque vedere Kamala Harris - per ora- al fianco dell'uomo più potente del mondo ; donna che un giorno ci piacerebbe vedere prendere addirittura il suo posto. E la domanda è d'obbligo: quanto dovremo aspettare perche questo avvenga in maniera significativa anche finalmente dalle nostre parti ? Auguri alle belle donne delal nostra città. Magari a una valorosa donna sindaco per il futuro.Il periodo è difficile ma utile per sognare e progettare : '"Le catastrofi non devono prevalere sulle nostre identità", ha detto ancora la poetessa. E quindi che questo 20 gennsio valga anche per noi come un' iniezione di futuro nuovo