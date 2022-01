L'addio al regista Mariano Laurenti: il suo legame con Trani nelle pellicole degli anni '70

Aveva un legame particolare con Trani il regista Mariano Laurenti, che si è spento oggi all'età di 93 anni: con i suoi innumerevoli ciak nella metà degli anni '70, proprio nelle aule delle scuole della nostra città (dall'attuale liceo "de Sanctis" alla scuola elementare "de Amicis") aveva dato vita alla "commedia sexy", facendone prima set dell'indimenticabile "Classe Mista" (1975), per poi continuare con "La compagna di banco" (1977), "La liceale nella classe dei ripetenti" (1978), "L'infermiera di notte" (1979), "La liceale seduce i professori" (1979). In quegli anni e in quelle aule Dagmar Lassander, Lino Banfi, Lilli Carati, Michele Gammino, Gloria Guida, Gianfranco D'Angelo o Alvaro Vitali erano gli attori dei suoi cast, e si scambiavano ruoli di alunni, professori, bidelli e presidi, fra cineprese, banchi e vivaci scene di improbabili ore di lezione e uscite da scuola colorate dalle numerosissime giovani comparse tranesi.Laurenti aveva esordito come aiuto regista negli anni cinquanta, affiancando professionisti del calibro di Mauro Bolognini, Mario Mattoli, Camillo Mastrocinque, Dino Risi e Steno, quest'ultimo figura principale della sua formazione artistica; negli anni '70 "scoprì" la commedia sexy all'italiana, e Trani divenne il suo set preferito, continuando poi nei decenni successivi con musicarelli e altre produzioni.A Trani, che in quegli anni lo aveva accolto, conservava importanti amicizie, come quella con Enzo Melega, che aveva collaborato per l'organizzazione e la logistica negli anni delle pellicole tranesi. Nella nostra città era stato invitato, con grande entusiasmo, al Trani Film Festival nel giugno del 2000, iniziativa di promozione turistica e culturale, con l'assessore al Turismo Franco Caffarella, in occasione della mini rassegna "Malizie di Trani" dedicato appunto alla commedia sexy, organizzata da Giuseppe Del Curatolo.