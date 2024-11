Fratelli d'Italia: " Con il mini rimpasto il Sindaco dimentica la Città e sconfessa sé stesso"

"Non un rilancio dell'azione amministrativa nell'interesse della città ma l'ennesimo giro (a vuoto???) sulla giostra della Giunta per accontentare qualcuno"

"L'ennesimo cambio di assessori ormai non fa più notizia ma a catturare l'attenzione sono le motivazioni che lo hanno causato. Infatti l'assessore dimissionato testualmente ha dichiarato: "Nelle dinamiche politiche di questa città, non contano meriti né risultati, perché bisogna accontentare solo chi sta là da oltre vent'anni e che non ha prodotto nulla per la nostra città, ma che ha necessità di indicare il suo assessore prima delle prossime elezioni…" Gli ha fatto eco il sindaco quando, presentando i nuovi assessori, ha dichiarato: "Si tratta di un avvicendamento che matura d'intesa con le forze politiche di rispettiva appartenenza…"Dunque non un rilancio dell'azione amministrativa nell'interesse della città ma l'ennesimo giro (a vuoto???) sulla giostra della Giunta per accontentare qualcuno.L'altro aspetto che emerge è l'ennesima nomina fatta pescando nelle precedenti amministrazioni di centro-destra: infatti il sindaco, dopo aver nominato AD di AMET il già consigliere comunale del PDL Paolo Paradiso, questa volta ha scelto il già assessore nell'amministrazione Tarantini Paola Valente.A questo punto una domanda sorge spontanea: se il sindaco Bottaro ha aspramente criticato le precedenti amministrazioni di centrodestra, ritenendole incapaci di amministrare, perché ha poi "accolto" consiglieri e nominato assessori e amministratori che provengono da quell'area politica?"