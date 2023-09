10 foto A Trani apre il Milano Cafe

Parlando di tradizionesi sa, nessuno può aver voce in capitolo come noi italiani. Quando poi capita che le variedel "bel paese" si, la magia è servita.Questo è ciò che ha coinvolto anche uno dei bar più gettonati della città: l'exdi via Giovanni Bovio,con une un nuovo progetto, dal, con il nome di: "". La nuova gestione delarriva, con alle spalledi lavoro", ci rivela la nuova proprietaria, spiegandoci come gli ingredienti alla base di questo innovativo progetto siano un viaggio alla scoperta di Trani e"L'idea è quella diilmilanese" ideache vuol far abbracciare due culture classiche del mondo culinario italiano, facendo del posto une piacevole "".Arrivano, a rafforzare questo obbiettivo, il nuovoe la. Tutto prontamente accompagnato da stuzzichini e golosità che vanno dai taglieri a pizzette e fritti.Sarà anche possibileper un, con la possibilità di assaggiare,, piatti come: pollo al curry, lasagne, riso giallo e polenta, per citarne alcuni.che sidi: i gestori ci rivelano che i prodotti vengono direttamente preparati nella cucina, respiro di, per i quali si potrà preparare sempre qualcosa di specifico ed adatto.Parola d'ordine di questo cambiamento è "", concetto palpabile, oltre che nel progetto, anche nel: il locale veste abiti dai colori serali,, accogliendo i clienti con un mix di stili che si combinano con armonia e leggerezza,la"Un: l'aperitivo, pur restando nella bellissima Trani" potremmo riassumere così le finalità di questo nuovo cafe, che, già pochi giorni dopo l'apertura, ha dimostrato il suo nuovo carattere e che sicuramente ha ancora in serbo svariati assi nella manica.