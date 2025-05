L'innovazione in sanità, domani a Trani esperti a confronto

Domani, sabato 10 maggio, a Palazzo San Giorgio di Trani, si terrà il convegno dal titolo "L'innovazione in Sanità, fare sistema per il cambiamento", con la responsabilità scientifica della dottoressa Rosa Maria Paola Antifora, responsabile dell'Unità Operativa Semplice Farmaceutica Convenzionata della Asl Bt. L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto multidisciplinare sulle grandi trasformazioni in atto nel sistema sanitario italiano: il convegno intende approfondire il ruolo della farmacia di comunità, rafforzata dall'esperienza pandemica, si conferma un presidio sanitario strategico sul territorio, offrendo non solo farmaci ma anche servizi sanitari in regime Sistema Sanitario Nazionale, come vaccinazioni, telemedicina e screening oncologici e per l'HCV. Il dibattito si concentra su nuove priorità sanitarie, accesso alle cure, uso delle risorse, ruoli professionali e competenze avanzate. Centrale sarà il ruolo di innovazione, digitalizzazione e ricerca per guidare il cambiamento. "L'innovazione tecnologica gioca un ruolo cruciale nel rispondere alla crescente domanda di salute, spinta dall'invecchiamento della popolazione" ha spiegato Rosa Maria Paola Antifora. "Non si tratta di un cambiamento futuro, ma di una trasformazione già in atto. Nel settore farmaceutico, la sfida principale è rappresentata dalla biofarmaceutica, mentre l'impiego dell'Intelligenza Artificiale consente di ridurre i tempi della ricerca fino al 40%, aprendo la strada a terapie geniche e cellulari, elementi chiave della medicina di precisione".Il programma della giornata di lavoro, a cura di E20EConvegni, segreteria organizzativa e provider del convegno, prevede l'apertura dei lavori alle 13.15, con l'introduzione di Domenica Daniela Ancona, direttrice del Dipartimento Farmaceutico Asl Bt, e i saluti istituzionali di Tiziana Dimatteo, commissaria straordinaria Asl Bt, Luigi D'Ambrosio Lettieri, presidente dell'Ordine dei Farmacisti Bari e Bat, e Sergio Fontana, presidente Confindustria Puglia.Si inizia alle 14 con la sessione dal titolo "Ricerca e produzione innovativa", con l'intervento di Nunzio Denora, docente di Tecnologia Farmaceutica e Scienze Regolatorie all'Università degli Studi di Bari, e Monica Poggio, amministratrice delegata Bayer SPA. Alle 15.30 si darà il via alla seconda sessione dal titolo "La farmacia tra servizi e digital therapeutics", con l'intervento di Paola Minghetti, docente del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano. Alle 17 si parlerà di sostenibilità economica del sistema sanitario pubblico con Vito Montanaro, del Dipartimento Salute della Regione Puglia, e alle 18 in programma la tavola rotonda dal titolo "L'innovazione in sanità. Fa sistema per il cambiamento". Chiusura dei lavori alle 20, con l'intervento di Michele Pellegrini Calace, presidente Federfarma BT. Il convegno cercherà di delineare modelli organizzativi sostenibili, capaci di garantire equità nell'accesso alle cure e qualità nei servizi offerti, in linea con le esigenze dei cittadini e le sfide del nostro tempo