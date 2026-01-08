Postazioni 118 di Trani e Canosa, Dimatteo: «Turni garantiti ma servono nuove assunzioni»

Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario della Asl Bt risponde alla lettera inviata dai sindaci di Trani e Canosa al Presidente Decaro sulla situazione delle postazioni medicalizzate: "al momento sono garantiti i turni notturni sia su Trani che su Canosa", chiarisce Dimatteo, sottolineando come la Asl Bt stia affrontando le stesse difficoltà legate alla carenza di personale dell'emergenza-urgenza che si registrano a livello regionale e nazionale.



"Abbiamo perso sette medici del 118 e, nei mesi scorsi, sono state attivate tutte le procedure possibili per il reclutamento di nuovo personale, purtroppo senza esito positivo. Nelle ore notturne, nelle strutture di Trani e Canosa, non sono attivi altri servizi di supporto all'emergenza (come per esempio la radiologia e il laboratorio analisi) mentre restano sempre operative le ambulanze Mike con medico a bordo e le ambulanze India con infermiere a bordo".



"Abbiamo avviato nuove procedure straordinarie, ma è necessario essere realisti rispetto alle criticità attuali. Attendiamo l'esito delle procedure in corso per valutare, in piena sicurezza per i cittadini e per gli operatori sanitari, come procedere», conclude il Commissario straordinario della Asl Bt.