L’Ordine dei Commercialisti premia “Siano” Chieppa: un record con i 60 anni di professione

In occasione delle feste natalizie si è tenuta nella cornice di Borgo Sassi la cena di Natale organizzata dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, nella persona del Presidente Alberto Muciaccia. La serata è stata occasione per l'assegnazione del premio "i Commercialisti Innovano", riservato ai commercialisti iscritti all'Albo da meno di 15 anni, e per la consegna dei riconoscimenti alla Carriera.Una particolare menzione, dopo il saluto virtuale in diretta del viceministro dell'economia e della finanze Maurizio Leo, è stata riservata a Sebastiano Chieppa, i cui 60 anni di Iscrizione all'Albo Professionale sono stati prova della sua etica deontologica e della notevole attenzione alle istanze della professione: "Ua seata che segna il raccondo fra passato, presente e futuro – ha detto Chieppa – e ad 87 anni, di cui 60 di professione, posso dirmi orgoglioso dei progressi e dei traguardi della nostra categoria. Ringrazio la mia famiglia, in particolare mia moglie, i miei figli e nipoti, i miei docenti di diritto privato e scienze delle finanze a Ragioneria a Barletta. Il solo rammarico è che il nostro impegno sociale, è stato avviluppato in una montagna di adempimenti. A tutti dico: siate sempre liberi e partecipativi, accompagnate i giovani nella loro crescita".A seguire sono stati premiati Giovanni Farano, Nicola Lacidogna, Giuseppe Pistillo, Salvatore Vallarella, Angelo Colangelo, Giulia Lopopolo, Saverio Lettini e Pantaleo Silvestri per i 40 anni di Iscrizione all'Albo Professionale, omaggiandoli per l'impegno e la professionalità posti a servizio della categoria e degli interlocutori di riferimento.Un premio speciale è stato consegnato all'attuale Presidente del Consiglio di Disciplina, Riccardo Zingaro per il suo continuo e attuale impegno al servizio dell'Ordine.Il Presidente e il Consiglio dell'Ordine ringraziano tutti per la calorosa partecipazione all'evento: "Il successo della serata è testimonianza della forza della categoria, che si dimostra dinamica, ben radicata nel territorio e capace di ampliare le opportunità di incontro anche al di fuori dell'ambiente professionale".