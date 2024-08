La Comunità "Il Dono di Maria" a Trani: "Si ricordi il significato cristiano della festività del 15 agosto"

La settimana di Ferragosto coincide con le ferie per milioni di lavoratori italiani, ma per la comunità dei cristiani è anche un momento speciale da un punto di vista spirituale, in quanto il 15 agosto la Chiesa Cattolica rievoca l'Assunzione di Maria."L'Assunzione di Maria è certamente un dogma della fede – ha spiegato magistralmente Nicola Fornelli, membro direttivo della Comunità de Il Dono di Maria nonché, da un po' di anni, confratello presso l'Arciconfraternita della Santissima Addolorata – scaturito dal cuore del popolo di Dio ed è uno dei quattro dogmi 'mariani'. Si tratta della solennità più importante dedicata alla Vergine, ha radici antichissime, ma è stata accolta dalla Chiesa Cattolica soltanto nel secolo scorso. Il dogma vuole che Maria, avendo portato nel grembo il Figlio di Dio ed essendo, dunque, esente da ogni forma di peccato, non poteva essere soggetta alle leggi della natura e che il suo corpo doveva essere preservato. È stata, quindi, assunta in cielo in anima e corpo. I cattolici festeggiano l'Assunzione, mentre gli ortodossi celebrano la Dormizione di Maria. Con il termine 'dormizione' gli ortodossi pongono, evidentemente, un'enfasi sulla sua natura umana. Per i cristiani, invece, la morte di Maria è un momento divino, miracoloso. L'augurio rivolto alla cittadinanza tranese è che sia il primo che l'ultimo pensiero del giorno di Ferragosto possa essere dedicato a Maria e che ciascuno riesca a ritagliarle anche un piccolo momento di preghiera".Una ricorrenza religiosa significativa per i cattolici, al pari del Natale e della Pasqua.