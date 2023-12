La domenica della vigilia a Trani: tra aperitivi al sole, lo shopping e la spesa

Se le canzoni di Natale evocano slitte, fiocchi di neve, renne e casette dai tetti imbiancati, a Trani il Natale splende di sole e di aria mite, specialmente in questa domenica di vigilia che unisce al giorno di festa della settimana la frenesia delle ultime ore dei doni e della spesa per cenoni e pranzi tra stasera e il giorno di Santo Stefano.Anche Piazza della Repubblica con le sue tanto discusse casette si è animata grazie alla presenza sul palco degli "Zii di Milano " - che si sono esibiti nei loro repertori coinvolgenti - e attrazioni per i bambini, creando un corridoio di incontri, auguri, pacchetti fino al presepe di Piazza della Libertà che sei andato poi spingendo sul porto e verso la cattedrale e via Beltrani.E proprio il porto è apparso risvegliarsi grazie alla bella giornata, davvero gremito di gente a passeggiare e a gustare aperitivi placidamente seduti ai tavolini all'aperto dei locali che vi si affacciano. Insomma, a Trani un Christmas non White, ma decisamente azzurro e splendente!