La giovane tranese Ilaria Di Cugno incanta ad Amici

La passione per la musica accompagna Ilaria da quando era bambina

Ilaria Di Cugno, giovanissima cantante tranese, ha letteralmente ammaliato il pubblico di Amici con la sua intensità interpretativa e il velluto della sua voce. La passione della musica ha sempre accompagnato Ilaria, che suona anche il pianoforte e che ha fondato un quartetto insieme ai suoi amici di sempre, Luca Giannotti, Enrico Palmieri e Marco Campanale, con i quali si esibisce in un vasto repertorio che parte dai classici del soul all'R&B fino ad arrivare al pop e al neo soul più moderno. Un talento tranese in uno dei talent show più importante della televisione italiana e dal quale ci si augura Ilaria possa spiccare il volo ancora più in alto.