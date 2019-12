La scuola Cezza rivive la magia di Betlemme con la terza edizione del Presepe vivente

Martedì 17 dicembre si è svolto la terza edizione del "Presepe Vivente" a cura del 2^Circolo Didattico Mons.Petronelli Trani-plesso "Brig.Cezza". La scuola primaria e dell'infanzia della nostra istituzione scolastica hanno vissuto la magia della Betlemme di duemila anni fa.Bambini, genitori e docenti si sono trasformati in tessitrici, fabbri, commercianti, fornai, pescatori e lavandaie, nei costumi e nelle ambientazioni d'epoca, la nostra scuola è diventata un luogo magico con al centro la grotta con Maria, Giuseppe, il Bambino Gesù, gli angioletti e i Re Magi. La manifestazione ha coinvolto famiglie, docenti e visitatori in un'atmosfera di gioia e speranza. Un'esperienza unica per i nostri alunni immersi nel Natale della tradizione.