La sorpresa di "Nonno Natale" per i bambini della prima primaria del quarto circolo Beltrani

È stata una mattinata indimenticabile per i bambini della prima Primaria del IV Circolo Beltrani, quella dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie. Il Dirigente, professor Roberto Diana, e le maestre delle classi prime hanno accolto con gioia e favore la disponibilità di un nonno di una delle bambine a travestirsi da Babbo Natale, in questo caso eletto al rango di "Nonno Natale", e a presentarsi nelle classi con doni, racconti e tanto tanto affetto. Il signor Egidio Episcopo ha reso entusiasti i bambini, felici di poter condividere come gruppo classe questa esperienza fiabesca calata in un ambiente familiare come quello della scuola. Le insegnanti e dirigente hanno sottolineato quanto sia importante innescare nei bambini il senso della fiaba, della fantasia, dei sogni, elementi fondamentali da un punto di vista pedagogico: da qui la decisione di voler trasmettere attraverso il Natale un sentimento di gioia, letizia e anche tanta simpatia attraverso questo "Nonno Natale nostrano". Felici tutti, insieme ai piccoli alunni: le maestre, il personale Ata, lo stesso Dirigente e ovviamente il signor Episcopo che ha potuto vestire per un giorno uno dei ruoli più amati dai bambini di tutto il mondo. La visita di "Nonno Natale è stata l'occasione per la comunità scolastica di augurare a tutti un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo.