Lampada da tavolo: con Stilosa arredi la tua casa e la tua attività di ristorazione

Tutta la magia della luce nella lampada ricaricabile da tavolo Stilosa

Perché Stilosa? I quattro motivi per scegliere questa lampada di design

Perfetta per gli amanti della tecnologia. Stilosa è una lampada completamente touch: ti basterà un solo tocco per accenderla e spegnerla e uno, invece, prolungato per regolare la luminosità. E non serve nessuna spina elettrica per utilizzarla. Supporto in italiano: Con Madrigal puoi ottenere supporto immediato sul prodotto attraverso un numero Whatsapp dedicato (quindi facilmente raggiungibile). Con te ovunque tu voglia. Stilosa è il tuo miglior alleato per avere la luce giusta e regolabile dove ti serve, sia dentro sia fuori casa. Ha un prezzo democratico: € 69.99 sul sito madrigal-design.com

Si chiama Stilosa la nuova lampada ricaricabile che da Trani è pronta a conquistare il mondo degli e-commerce. Bello, elegante e in alluminio verniciato, il nuovo prodotto di Madrigal si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente interno ed esterno. Con la sua finitura opaca (nel bianco) o la precisione delle colorazioni ossidative (nero e bronzo) Stilosa rende qualsiasi stanza un luogo accogliente e magico. La lampada da tavolo a batteria Stilosa è l'elemento d'arredo perfetto che dona agli ambienti la giusta luce e - grazie alle batterie a lunga durata che incorpora - puoi spostarla dove vuoi, senza fili. La lampada da tavolo ricaricabile Stilosa è pensata per illuminare le cene in casa e per arricchire il tavolo di un ristorante ed è perfetta anche sulla scrivania, sul comò della camera da letto, sulle scale interne di un appartamento.Dove utilizzare Stilosa? Davvero ovunque! Lo stile minimal di questa lampada da tavolo, disponibile in tre colori (bianco, nero e bronzo oxide), la rende idonea per qualsiasi tipo di arredamento. Prova ad utilizzarla nella stanza dei tuoi bambini, nel tuo ufficio o a cena per rendere l'atmosfera magica e romantica. Ma c'è di più…Stilosa è perfetta anche per abbellire i tavoli dei ristoranti e le stanze di b&b, hotel e case vacanza. Se hai un'attività a Trani, scegli questa componente d'arredo: i tuoi ospiti resteranno a bocca aperta.In soli 38cm di altezza, questa lampada da tavolo riempie gli spazi e con i suoi 48 led regolabili in intensità regala una luce calda e naturale. Grazie alla protezione IP54 è adatta sia all'uso interno che esterno: resiste, infatti, alla polvere e agli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni. Per questo non dovrete preoccuparvi se decidete di lasciarla in giardino, sul terrazzo o in mansarda. Rimane perfetta sempre! Grazie al suo flusso luminoso orientato verso il basso, è adatta per illuminare una scrivania o un tavolo di lounge bar e ristoranti, senza infastidire i commensali. Ti sarà capitato di vedere Stilosa già in alcuni locali della Puglia, ma presto potrai godertela anche a casa tua o nella tua attività, ovunque tu sia.Come dicevamo all'inizio, Stilosa è una lampada senza fili che si ricarica facilmente con un cavo micro USB standard, che troverai all'interno della confezione insieme all'alimentatore USB da 10W. Puoi regolare l'intensità della luce mantenendo il dito sulla superficie touch del paralume fino al raggiungimento della luminosità desiderata. In base alla potenza del fascio luminoso, la batteria ti durerà dalle 9 alle 48 ore. Quando la lampada si scarica, ti basterà collegare il cavo usb e scollegarlo quando la luce blu si spegne. Con Stilosa dimenticati, quindi, di acquistare nuove lampadine e di avere fili tra i piedi!Perché scegliere Stilosa e non un altro tipo di lampada ricaricabile led? Sicuramente troverai nel web tante altre lampade da tavolo, ma l'unicità di questa la rende inimitabile. Ecco i tre motivi principali per cui sceglierla: