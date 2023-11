UNI 11306:2020: Normativa sulle Panchine per Arredo Urbano

Normativa UNI EN 11306:2020

Cambiamenti introdotti nella versione del 2020

Progettazione e Sicurezza dei Bambini

Resistenza e durata

Cosa dice la normativa UNI 11306:2020 sull'Arredo Urbano?L' arredo urbano svolge un ruolo cruciale nella valorizzazione degli spazi pubblici delle città. Gli investimenti pubblici devono bilanciare sicurezza e estetica architettonica per. Tra gli elementi chiave in aree come parchi pubblici e parchi giochi, le panchine, sia fisse che amovibili, rivestono un ruolo centrale.La, è fondamentale per garantire che le panchine siano confortevoli, sicure e di alta qualità. Questa norma stabilisce criteri precisi per la progettazione e la fabbricazione delle panchine, coprendo aspetti che vanno dalla struttura e forma fino allo schienale e ai braccioli.Inoltre, UNI EN 11306:2020 pone l'accento sulladell'utilizzatore finale. Laè un altro elemento chiave, e la panchina deve essere progettata per evitare sbilanciamenti o ribaltamenti che potrebbero mettere in pericolo chi vi siede. Questa attenzione alla sicurezza è particolarmente importante in ambienti frequentati da bambini.La versione più recente della norma UNI EN 11306, in vigore da luglio 2020, ha introdotto significativi cambiamenti. Oltre ai requisiti standard per la progettazione e la fabbricazione, la norma. La durabilità, la tenuta all'incollaggio e la resistenzaallacorrosionesonooraaspettichiavechedevonoesseresoddisfatti per garantire la qualità delle panchine.La norma tiene in considerazione idurante l'utilizzo dellepanchine. Questoaspetto è di particolareimportanzaneiparchigiochi, dove la presenza di bambini richiedeunaprogettazioneattenta per prevenireincidenti. I requisitigenerali di progettazionesonoformulati per ridurre al minimotalirischi ePer quanto riguarda la resistenza e la durata delle panchine, la norma UNI EN 11306:2020 fa riferimento alla. Questo garantisce che le panchine siano in grado di resistere a sollecitazioni intense nel corso del tempo, assicurando una lunga durata e riducendo la necessità di frequenti sostituzioni o manutenzioni.Scegliere fornitori specializzati in arredo urbano diventa cruciale per assicurarsi che i prodotti acquistati siano conformi alla normativa vigente. Fornitori specializzati hanno una conoscenza approfondita delle norme di settore e sono in grado di progettare e realizzare prodotti che rispettano non solo i requisiti minimi di legge ma anche gliLa conformità alla normativa non è solo una questione di legge, ma anche di responsabilità sociale. Gli spazi pubblicie la scelta di fornitori specializzati contribuisce a garantire un ambiente urbano all'altezza di tali aspettative. Inoltre, spesso offrono una, aiutando le istituzioni a scegliere soluzioni che soddisfino le esigenze specifiche della comunità locale.