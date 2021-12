Come scegliere gli sgabelli da cucina, design moderno

Sgabelli cucina moderni: come scegliere il più adatto per la propria casa

Sgabelli cucina moderni: le proposte per l'outdoor e per i locali

Nei contesti moderni, in particolare nelle cucine a penisola, è di grande aiuto inserire degli sgabelli cucina . Questi, infatti aumentano la comodità nell'area, permettendo di usufruire di più spazio, ed un facile utilizzo nella stanza. Impiegato principalmente nei locali e bar – pub, si è esteso anche per l'arredo domestico, sia in cucine open-space che nell'area living.Posizionare degli sgabelli cucina moderni dà sicuramente un effetto più fresco e completo all'area. Inoltre, sono molto comodi e si presentano in stile informale oltre che consentire grande libertà nei movimenti intorno. Difatti, vengono utilizzati principalmente per la colazione mattutina o per un pasto veloce.Mentre, per l'esterno, ad un tavolino, sono ottimi per un aperitivo e quattro chiacchere.Ma non solo per isole e penisole da cucina. Gli sgabelli cucina moderni sono indicati anche per gli angoli bar della casa, zona studio della scrivania e per l'outdoor. E per i locali.Sono salvaspazio e, in base alla scelta dei materiali, possono essere molto leggeri e facili da spostare e riporre. In media, uno sgabello da cucina, può raggiungere gli 80 cm di altezza. Ma è possibile scegliere anche sedute regolabili per maggiore sicurezza.Scegliere il giusto sgabello da cucina richiede semplicemente un'attenzione allo stile circostante e al design scelto. L'insieme dei colori, materiali e delle forme degli arredi circostanti dovranno amalgamarsi con gli sgabelli scelti.Che sia dello stesso stile della cucina o a contrasto, poco importa, il risultato finale dev'essere armonico nell'insieme.Ma anche la sicurezza è importante. Quindi, è necessario che le sedute non scivolino o si ribaltino facilmente. Devono essere ferme e solide anche.In un contesto minimale, sono molto apprezzati sgabelli con strutture in metallo e ferro e dalle linee geometriche; mentre per le cucine più tradizionali si adattano sedute in legno con imbottiture. Per ambienti moderni si può giocare molto di più con tessuti, materiali e forme.Per esempio, in cucine ad isola non troppo spaziose, sono indicati sgabelli come Silvy H65 M CU, del famoso marchio italiano Midj. Uno sgabello moderno e versatile, dalle linee minimali e idonee in numerosi contesti. Con una struttura in acciaio verniciato che sostiene la scocca rivestita in cuoio. Semplice ed elegante oltre che non ingombrante.Oppure, per ambienti moderni più raffinati e catchy, l'ideale è Raff SG TS. Ha una base rotonda di supporto in acciaio cromato con una scocca dal design particolare e super confortevole e girevole, rivestita in differenti finiture a scelta. Raff è regolabile in altezza. Una poltroncina alta. Perfetta per la cucina e per l'angolo bar.Senza dimenticare l'esterno, giardino o terrazza che sia, si può scegliere di posizionare un tavolino alto con sgabelli, appunto. Tra le proposte interessanti c'è Slim H75 M, totalmente realizzato in acciaio verniciato. Minimale e compatto, si presta perfettamente per l'outdoor, donando anche un tocco di colore.Oppure, la seduta Villa, dell'azienda Colos. Una lineare e minimale struttura tubolare realizzata in metallo, con la scocca in rete metallica. La sua comodità è che è anche impilabile. Questo permette più ordine e spazio, soprattutto in terrazza.Per qualcosa di originale, sia per gli esterni in ambienti domestici, che per locali e bar, una soluzione davvero interessante è Fade, del marchio Plust. Uno sgabello dal design iconico ed eclettico, realizzato in polietilene e, soprattutto, completamente illuminabile. Un vero decoro per gli esterni.Per un tocco di design nei locali ai tavoli, senza rubare troppo spazio, ma donando comunque comfort all'ospite, un'ottima opzione è data dallo sgabello Torre, sempre di Colos; in materiale polipropilene, semplice e moderno, oltre che impilabile, è disponibile in diversi colori.