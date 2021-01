LD Edilizia, nel nuovo showroom il meglio per il design di interni

pavimenti

L'arredamento è il cuore di una casa. Comfort, personalizzazione, organizzazione e bellezza: quando una stanza ha queste qualità, ci sentiamo davvero a nostro agio. Per migliorare il design di interni a 360 gradi e scoprire le nuove soluzioni di arredo, dal 2011di Molfetta presenta il meglio per la casa, dall'arredo bagno al parquet, dai mobili per tutti gli ambienti agli accessori per definire l'ambiente in ogni dettaglio.La sede si è arricchita anche di un nuovissimo showroom che si estende su una superficie di, con una vasta esposizione di prodotti e offerte, al fine di soddisfare le variegate esigenze dei clienti.Sia che vogliate ristrutturare casa, sia che siate alla ricerca del mobile di design che possa impreziosire l'arredamento, l'ampia scelta presente da LD Edilizia sarà in grado di appagare le ricerche del cliente, con soluzioni di tendenza e materiali sempre di qualità.Nel nostro nuovo showroom potrai trovare:Lunedì – VenerdìMattina ore 09.00 – 13.00Pomeriggio ore 16.30 – 20.30SabatoMattina ore 09.00 – 13.00Via Bisceglie S.S. 16 km 775 – MolfettaTelefono - 080 338 92 96Email - info@ldedilizia.com