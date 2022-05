Trend arredamento soggiorno 2022

Materiali naturali e riciclati

Minimalismo

Funzionalità prima di tutto

I colori più in voga

L'universo dell'interior design è in continua trasformazione e si evolve seguendo principalmente gli stili di vita di chi abita gli spazi. Negli ultimi anni, ad esempio, il tempo trascorso in casa è aumentato e ha richiesto anche all'arredamento un cambiamento funzionale per assecondarequali lo smart working o il lavoro in remoto.Esiste però un'area della casa che è da sempre simbolo di convivialità e accoglienza, nella quale tendenzialmente si trascorre la maggior parte del tempo speso tra le mura domestiche:. Arredare questo ambiente significa creare atmosfere "cozy" ma funzionali, che permettano di vivere lo spazio con praticità, attingendo ai migliori trend del design contemporaneo.Quali sono le tendenze per il soggiorno perfetto, nel 2022?La parola d'ordine di quest'anno per l'interior design è senza dubbio sostenibilità. Non c'è un solo ambiente della casa che non siae dell'efficientamento energetico e le scelte d'arredo seguono questo filone proponendo materiali e tessuti sempre più eco-friendly.Il legno è ovviamente una delle materie prime più gettonate, insieme alla pietra naturale, al marmo e al vetro, che è inoltre un'ottima soluzione per dare aria e luminosità agli spazi. Non mancanoe in rattan, ma anche in cotone e lino, tessuti vegetali sostenibili e senza tempo.Gli arredi del soggiorno 2022 sono essenziali, semplici e raffinati. Gli eccessi sono messi da parte in funzione di uno stile minimale che vuole. Un arredamento minimalista difficilmente passerà di moda e offre la garanzia di una base evergreen sulla quale costruire, all'occorrenza, nuove atmosfere.Le soluzioni più moderne rispettano generalmente questa richiesta di linee pulite e sono generalmente anche i colori delle proposte più recenti a, con palettes cromatiche tenui e in ogni caso perfettamente coordinate. Anche in un soggiorno minimal comunque non dovrebbero mai mancare spennellate di personalità, punti colore a contrasto e complementi d'arredo chedi chi abita lo spazio.Le tendenze 2022 fanno capire che la fruibilità degli ambienti è da mettere al primo posto nelle scelte di chi è chiamato a formulare le proposte d'arredo. Ma come creare un ambiente conviviale che sia al tempo stesso? Per creare dei soggiorni moderni e funzionali al tempo stesso, l'idea migliore è quella di optare per pareti attrezzate dalla resa estetica fresca e innovativa, che mettano la praticità al primo posto senza rinunciare alla giusta atmosfera.Via libera quindi a madie a due o a tre ante, a cassetti capienti e a composizioni originali. I cassettoni sono un must anche sotto il mobile TV, per pareti soggiorno da completare con pensili dotati di ante vasistas o mensoleLe tendenze colore 2022 richiamano i medesimi concetti visti finora:, per abbinarsi ai materiali naturali e trasmettere un profondo senso di pace e di ordine. Tutte le sfumature del beige, del marrone e del grigio sono quindi le preferite per i soggiorni 2022, anche se non mancano eccezioni, come quelle proposte dal blu, dal verde e dall'ocra.Le tonalità smeraldo e blu marino sono state protagoniste dei più recenti trend di design e non sembrano avere intenzione di uscire di scena: si propongono oggi come perfetto accostamento die si sposano alla perfezione sia con il legno, che con la pietra. L'ocra invece richiama alla mente la terra e grazie alla sua versatilità può inserirsi davvero in ogni palette, per arricchire ogni soggiorno con