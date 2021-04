D’Ambruoso Arredamenti è anche a Bisceglie

è una realtà imprenditoriale artigianale presente sul territorio dell'area metropolitana di Bari (Puglia) da più di 30 anni. Una passione di famiglia tramandata da Pietro ai figli Lello e Nico, nata a Conversano nella storica bottega. Oggiamplia la sua offerta con un nuovo showroom a Bisceglie, in via Cialdini 24, dove la designer Monica Gisondi progetta ambienti e cucine di qualità con un design innovativo e molto personalizzato.Unici in Puglia, D'Ambruoso Arredamenti offre ai clienti il servizio di, una tecnologia che, indossando un visore, permette di immergersi totalmente nello spazio progettato e di camminare virtualmente all'interno dell'ambiente, testando in anteprima tutti gli aspetti funzionali della propria cucina, di un living o di un complemento d'arredo.La falegnameria nata nel 1984 per realizzare mobili su misura di alta qualità, oggi; grazie all'esperienza consolidata, consiglia materiali, funzionalità e tendenze e lo coinvolge nella co-creazione di tutto il processo, passo dopo passo, fino all'ultimo dettaglio.in legno sono certamente il prodotto di punta di D'Ambruoso.Cucine minimal e moderne, classiche rivisitate in chiave contemporanea, dalle linee pulite e sempre funzionali, ma soprattutto personalizzate, per questo assolutamente uniche. Le accomuna l'attenzione nella scelta dei materiali, il gusto per il design e per la perfezione di produzione.Nel 2020, D'Ambruoso Arredamenti ha creato la sua prima linea di complementi d'arredo per la zona giorno e notte, per chi ha voglia di arredare la propria casa con un design studiato ma insolito, lontano dalle proposte più ordinarie che il mercato propone.Tutti i modelli creati da D'Ambruoso e dai loro partner si possono scoprire e acquistare nella sezione SHOP del nuovo sito https://dambruosoarredamenti.it/ ____________Sede di BisceglieVia Cialdini 24, Bisceglie (BT)Monica: 379.1342369FB: https://www.facebook.com/dambruosoarredamenti IG: https://www.instagram.com/dambruoso_arredamenti/