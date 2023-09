Spazi outdoor: le coperture per piscina di design si confermano un must have per valorizzare il giardino

Perché scegliere una copertura di design per la piscina?

Le principali tipologie di coperture di design per la piscina

Leconsentono di proteggere la vasca e arricchire lo stile della residenza, con un connubio perfetto tra estetica e funzionalità.Si tratta di un accessorio indispensabile per chi desidera usufruire di, soprattutto optando per prodotti di design progettati su misura.Per farlo, è possibile rivolgersi a realtà come Abritaly, azienda italiana di riferimento nel settore che da oltre 40 anni progetta e realizza. I prodotti Abritaly sono garantiti da brevetti e certificati per fornire la massima affidabilità e sicurezza, inoltre sono caratterizzati da un modernoadatto ad ogni contesto e dall'utilizzo di materiali di prima scelta sicuri e resistenti, con undalla progettazione alla manutenzione post-vendita.Una copertura per piscina in grado di coniugare funzionalità e design, oltre a proteggere la vasca durante i periodi di inutilizzo, valorizza l'area outdoorInnanzitutto, aiuta a, riducendo il fenomeno dell'evaporazione, per diminuire il consumo di energia e acqua necessario per il riscaldamento e i rabbocchi dell'acqua della piscina.In secondo luogo, la coperturadurante tutto l'anno, semplificando la manutenzione della piscina e riducendo la necessità di intervenire con operazioni di pulizia dell'acqua e del rivestimento della vasca.Inoltre, è possibile, in quanto la minore proliferazione di alghe e batteri consente di ridurre l'utilizzo di prodotti chimici per la pulizia della piscina.Una copertura per la piscina progettata con la massima cura e attenzione alla qualità garantisce anche, proteggendo le persone dalle cadute accidentali, una caratteristica fondamentale soprattutto in presenza di bambini, anziani, persone disabili o animali domestici.Con la copertura giusta è possibile anche, inserendo un elemento perfettamente integrato con l'abitazione e il paesaggio circostante, un prodotto che arreda l'area outdoor e assicura un impatto visivo minimo.A seconda del modello scelto, inoltre, è possibile usufruire di vari benefici aggiuntivi. Per esempio, si puòper usufruire della piscina durante tutto l'anno, basta scegliere una copertura che permette di accedere alla vasca quando è distesa, oppurepreferendo una copertura calpestabile.Allo stesso modo, è possibile ampliare la superficie della propria abitazione acquistando una copertura di grandi dimensioni, perdove trascorrere il tempo libero fuori dalla vasca.Chi desidera proteggere e valorizzare la propria piscina può scegliere tra una vasta gamma di modelli e soluzioni. Una, per esempio, garantisce la massima ottimizzazione dello spazio e uno stile elegante e raffinato, un prodotto versatile che sigrazie al design caratterizzato dalle linee pulite ed essenziali.Per chi vuole usufruire della massima praticità è possibile optare per una, per proteggere la vasca in modo efficiente e azionare l'apertura e la chiusura della copertura in modo automatico tramite unSi tratta di un accessorio adatto soprattutto alle piscine interrate, che garantisce alti standard di sicurezza e la possibilità di, come le coperture piatte, ultra basse, basse e medie telescopiche, ma anche le coperture semi alte in cristal o in policarbonato alveolare.Una, invece, permette di tutelare la vasca e usufruire della propria piscina in ogni stagione, per ridurre i costi di manutenzione, ottimizzare lo spazio intorno alla vasca e ottenere un vero e proprioUna soluzione semplice per proteggere la vasca è rappresentata anche dalle, disponibili con meccanismo di azionamento manuale o automatico, un accessorio dalcon modelli realizzati in Cristal che assicurano un impatto minimo sull'ambiente circostante.Esistono anche altri modelli, come leper piscine, ideali per chi desidera utilizzare la piscina tutto l'anno, leper piscina che uniscono la massima praticità in un design minimal, oppure lecon linee essenziali ed eleganti e struttura amovibile e sollevabile lateralmente.Per scegliere la soluzione giusta basta rivolgersi ad aziende specializzate nelle coperture di qualità e design italiano, con la possibilità di scoprire tutti i prodotti comodamente da casa e richiedere unain armonia con il resto della struttura abitativa e il paesaggio circostante.