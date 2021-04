Lavori per la rete del gas metano: disposizioni per la viabilità nell'area della rotonda di Pozzopiano

Termineranno il 24 aprile prossimo i lavori di ampliamento della rete del gas metano che stanno interessando l'area di via Martiri di Palermo/via Pozzopiano all'intersezione con via Falcone/via Borsellino: una ordinanza dell'Area Polizia Locale e Protezione civile ha infatti disposto fino a quella data provvedimenti temporanei di deviazioni nella viabilità.I lavori di ampliamento della rete del gas metano sono a carico del Consorzio Prometeo di Foggia, aggiudicataria del contratto di appalto con la 2i Rete gas, e dovendo effettuare uno scavo nell'area della rotonda posta all'incrocio tra quelle vie per eseguirne l'allacciamento, ha chiesto l'emissione di provvedimenti temporanei di viabilità fino al 24 aprile prossimo.L'ordinanza, firmata dal dirigente Leonardo Cuocci Martorano, recita che "dal giorno 6 al giorno 24 aprile 2021, nella fascia oraria 7.00-18.00, con la sola esclusione dei mezzi d'opera e di cantiere impiegati per i lavori di che trattasi, l'istituzione dei seguenti provvedimenti di modifica temporanea della viabilità alla rotonda posta all'incrocio" di quelle quattro strade. In particolare: "Via Martiri di Palermo – obbligo direzionale dritto e/o a dx (veicoli provenienti da Capirro e con direzione di marcia via Borsellino e via Pozzo piano); via Pozzopiano – obbligo direzionale dx (veicoli provenienti da via Malcangi e con direzione di marcia via Falcone-Capirro; via Borsellino – obbligo direzionale dx (direzione di marcia via Pozzo piano; via Falcone – l'istituzione di una rotatoria spartitraffico temporanea posta in corrispondenza del civ.31/a, onde consentire l'inversione del senso di marcia e/o il cambio di direzione di tutti i veicoli aventi massa a pieno carico fino a 35q.li (veicoli provenienti da via pozzo piano); via Falcone - obbligo direzione dx (direzione di marcia via Martiri di Palermo). I provvedimenti della presente ordinanza sono sospesi di martedi e domenica".Sono previste idonee barriere mobili supportate da idonea segnaletica stradale mobile a capo e a monte del cantiere stradale che indichi i divieti di cui sopra presso le intersezioni suindicate, contestualmente agli estremi della presente ordinanza; deve essere garantito un percorso pedonale protetto in condizioni di sicurezza, così come disposto dalle vigenti norme in materia e che lo stesso sia segnalato; la deroga all'Art.40 del Regolamento di Polizia Urbana riguardante la tutela della quiete pubblica; il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.