Lavori pubblici, il 28 ripartono i lavori in piazza Kolbe

"Anche nel periodo delle festività natalizie la città sarà al centro di una serie di interventi importanti". A dichiararlo è il vicesindaco Fabrizio Ferrante."Il 28 ripartono i lavori in piazza Kolbe. Ci eravamo fermati non perché "è finita la campagna elettorale" ma più semplicemente per effettuare una perizia di variante per eseguire degli interventi migliorativi richiesti, per altro, anche dai residenti con cui non abbiamo mai smesso di dialogare.Nel corso della settimana prossima effettueremo anche lavori per la realizzazione di 40 nuove rampe. Completeremo via Malcangi ed interverremo in alcune zone mirate del centro. Ripareremo anche diversi scivoli rotti fonte di pericolo per i cittadini.All'inizio dell'anno interverremo nuovamente sui marciapiedi. E' in fase di aggiudicazione una nuova, ennesima gara da 30mila euro. Fra i lavori in previsione, quelli per riparazioni urgenti nei pressi delle scuole ed in via Amedeo.Invito i cittadini ad utilizzare al meglio i social ed a segnalarci ulteriori criticità".