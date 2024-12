Le luci di Natale e le ombre dell'abbandono: il rudere del chiosco di fronte all'albero illuminato per le feste

Fasciato di luci l'albero di Natale, fasciato di brandelli il chiosco sull'altro lato di Piazza della Repubblica: luci che appaiono a molte cittadini come tappeti che nascondono la polvere: ma, in alcuni casi, la polvere è una presenza che toglie troppo clamorosamente decoro e dignità al centro della città vestito a festa, quasi un ossimoro.È intervenuto con una nota che pubblichiamo integralmente il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia Raimondo Lima."Se le luci dell'albero installato per le festività natalizie illuminano anche ciò che sta di fronte e cioè quel che resta della edicola-chiosco della piazza principale della città.Il rudere, perché purtroppo di questo si tratta, è oramai in stato di abbandono da molto tempo e, a quanto pare ( ringrazio un amico che mi ha inviato gli scatti ) qualcuno ha anche forzato l'ingresso.Se il destino dell'edicola è segnato ( come quelli Via Malcangi e nei pressi del liceo "De Sanctis" ) cosa si aspetta a rimuoverlo ?Dobbiamo attendere tempi biblici come per la piattaforma nel porto di Trani ? Anche lí ora c'è la stella cometa del fortino a illuminarla…"