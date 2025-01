Si parlerà di letteratura e numeri nel prossimo incontro del Comitato Dante Alighieri di Trani

Un nuovo, interessantissimo incontro è stato organizzato dal Comitato Dante Alighieri di Trani: "La Letteratura dei numeri. I Numeri della letteratura": mercoledì 29 gennaio, alle ore 17:30, nella Biblioteca "G.Bovio"di Trani, il professor Rino Caputo,"Docens Turris Virgatae" di Roma, e il professor Vincenzo Vespri, docente di Analisi matematica presso l'Università "Ulisse Dini" di Firenze, dialogheranno sul rapporto tra letteratura e matematica.Numeri e poesia, letteratura e matematica sono nati insieme fin dai tempi di Pitagora e nel corso della Storia innumerevoli volte hanno incrociato il loro cammino. Dalla opinione degli antichi che i numeri avessero caratteri divini,morali ,simbolici e un ruolo cosmologico,fino alla moderna affermazione del numero come strumento di calcolo, da Dante a Galileo, continuo è il rispecchiamento tra letteratura e matematica. I numeri giocarono un ruolo determinante in molti campi del pensiero e dell'arte del Medioevo, nell'esegesi biblica, nell'architettura, nelle opere letterarie. La metrica,diventata accentuativa,ad esempio,considera non più la quantità sillabica,ma il numero e la posizione delle sillabe. La numerologia e il valore simbolico del numero sono presenti a diversi livelli nel poema dantesco,ne governano la struttura e la costruzione cosmologia. Anche nella cultura umanistico-rinascimentale c'è interesse per il significato magico del numero e come chiave di accesso alla verità. Ma è a partire dal pensiero di Galilei che il concetto di numero perde il suo significato magico e diventa elemento di razionalità dei fenomeni del mondo fisico.(immagine dal sito www.competenzamatematica. it)