Nel Cimitero di Trani un loculo con una salma "abusiva": le prime ipotesi del medico legale

La vicenda ha un che di letterario, verrebbe voglia di chiamare Montalbano a indagare sul misterioso cadavere "abusivo" nel loculo della cappella " Sacro Cuore di Maria", nello spazio che era destinato alla vedova dell'uomo morto anni prima: coniugi che si erano assicurati un posto al cimitero per l'eternità, l'uno accanto all'altra. Della salma, avvolta in un sacco nero dei rifiuti e chiuso in una cassa di ferro, non si sa ancora nulla; intanto la Procura ha aperto un fascicolo e il cadavere è stato posto sotto sequestro da giorni e sottoposto a autopsia nel Dipartimento di Medicina Legale del Policlinico di Bari. A indagare, col supporto del medico legale - che ha rilevato che il cadavere sarebbe in quel, è la Polizia Locale. Fatto sta per il nostro cimitero cittadino Camilleri di ispirazione avrebbe potuto averne tante. Le criticità sono tante e sollevate di continuo, da esponenti politici e da comuni cittadini: adesso anche un cadavere senza nome. Una vicenda grottesca nella quale il rispetto per i defunti è i loro familiari, ovviamente, va sopra ogni cosa.