Luna di...Covid alle Maldive: in quarantena una sposina tranese risultata positiva prima della partenza per l'Italia

Viaggio di nozze in quarantena alle Maldive per una coppia di sposini "nostrani": lei, Flaminia, di Trani, è risultata positiva al tampone effettuato proprio prima della partenza per il rientro in Italia; lui, Fabrizio, di Barletta, è invece risultato negativo ma è stato sistemato in una stanza del resort diversa da quella della giovane moglie.I due erano in viaggio di nozze, partiti dall'Italia prima di Natale, e dopo alcune tappe stavano concludendo la loro luna di miele nello straordinario arcipelago dell'Oceano indiano. Qualche giorno fa, pronti per la partenza verso casa, con numerosi altri ospiti dell'albergo si sono sottoposti al tampone come da protocollo: Flaminia è risultata positiva, al contrario del marito Fabrizio.La giovane tranese fortunatamente sta bene, e sta seguendo le indicazioni sanitarie presenti anche in quel territorio: isolamento in quarantena e nuovo tampone fra qualche giorno. Per normative del posto li hanno separati, Fabrizio è in un'altra palafitta di fronte a quella di Flaminia, divisi almeno fino al risultato del prossimo tampone.Un viaggio di nozze davvero indimenticabile: ovviamente la cosa fondamentale è che Flaminia continui a stare bene e che presto sia registrata la sua negativizzazione. E Trani li aspetta.