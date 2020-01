Mal d'auto su un bus di linea, passeggera chiede di poter arrivare a Trani a bordo di un'ambulanza

Un episodio singolare quello accaduto questa mattina a Bari, intorno le 6, su un bus di linea appena arrivato in largo Sorrentino. Una donna, diretta a Trani, ha avvertito un malore così forte tanto da rendere necessario l'intervento del 118. Giunti sul posto i soccorritori hanno visitato la paziente e constatato che si trattava di un banalissimo mal d'auto. A quel punto la richiesta insolita della passeggera: arrivare a Trani a bordo dell'ambulanza perché più comoda rispetto il pullman.Al rifiuto da parte dei soccorritori nel poter espletare una simile richiesta, in quanto trattasi di un mezzo d'emergenza e non di un taxi, la donna ha chiesto persino se fosse stato possibile far giungere direttamente un'ambulanza da Trani in modo da poter essere presa.Un gesto che ha lasciato attoniti non solo il personale medico sanitario, ma anche gli altri passeggeri che hanno visto ritardare la loro corsa per le richieste bizzarre della stramba signora.