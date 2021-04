Maldarizzi Automotive S.p.A. presenta Nuova Jeep® Compass

Eleganza. Efficienza. Potenza. Massimo Comfort. Tecnologia. Ma anche emozione off-road. Maldarizzi presenta Nuova Jeep® Compass nell'esclusivo allestimento di lancio '80° Anniversario', con dettagli di stile unici che esaltano la personalità e l'eleganza di Compass. Un restyling completo cheche valorizza la qualità delle finiture e la tecnologia di bordo, introducendo importanti novità che la portano a un livello ancora superiore in termini di design, sicurezza, tecnologia e funzionalità.Il trampolino di lancio per Nuova Jeep® Compass è l'Open Weekend Maldarizzi, che dal 1981 è la concessionaria ufficiale di vendita e servizi Jeep® su Bari e provincia. Due giorni, il 17 e il 18 aprile, interamente dedicati alla evoluzione del suv compatto, nel pieno rispetto delle normative anti-covid e all'insegna della totale sicurezza. I product expert Jeep® della Maldarizzi presenteranno nel dettaglio il restyling della Nuova Compass, completamente rinnovata sia negli esterni che negli interni.Con l'intento di coniugare le due anime insite nel brand Jeep® – lo spirito off-road e quello urbano - nasce un modello completamente nuovo, dalla forte personalità estetica, dall'eccellente dinamica di guida su strada e dalla tecnologia più raffinata nei campi della sicurezza e della connettività. Il tutto esaltato dalle rinomate capacità 4x4 di Jeep®, una peculiarità affinata in 80 anni di leadership nella guida in fuoristrada.Il nuovo design dei fari conferisce a Nuova Jeep® Compass un look ancora più iconico e audace, enfatizzato dal design frontale e dall'iconica griglia a sette feritoie, completamente rimodernata. Anche l'abitacolo è completamente nuovo: la plancia della nuova Jeep® Compass 80°Anniversario è disegnata per offrire spazi più ampi e accentuare l'eleganza degli interni attraverso linee più pulite, il rivestimento in pelle e le finiture di pregio, come le cuciture a vista e i dettagli lucidi. Protagonisti del nuovo design è il nuovo sistema infotainment Uconnect™ da 10.1'', il nuovo quadro strumenti digitale full TFT che permette di scegliere fino a 12 configurazioni differenti e l'esclusivo assistente vocale "Hey Jeep®".Importanti passi avanti anche dal punto di vista della sicurezza. Nuova Jeep® Compass è equipaggiata con le tecnologie di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione, come il riconoscitore dei segnali stradali e l'Intelligent Speed Assist, che regola la velocità in base ai limiti stradali previsti.Nuova Jeep Compass si presenta anche con una nuova gamma, che nasce ora incrociando quattro allestimenti (Longitude, Limited, S e Trailhawk), cinque diverse combinazioni di gruppi motopropulsori – benzina, diesel e ibrido plug-in, tre cambi (manuale a sei velocità, automatico a doppia frizione DDCT o automatico a sei marce) – e trazione anteriore o integrale.Appuntamento il 17 e il 18 aprile per l'Open Weekend Jeep® Maldarizzi, dal 1981 la concessionaria ufficiale di vendita e servizi Jeep® per Bari e provincia.