Mercatino di Natale alla Galleria Belmondo: tra magia natalizia e vintage

Questo fine settimana segna l'inizio ufficiale delle celebrazioni delle festività natalizie. A Trani sono tante le iniziative in tal senso, una di queste è il mercatino di Natale che, tra oggi e domani, allieterà le vie del centro cittadino.La tappa odierna è al 244 di via Mario Pagano, la Galleria "Belmondo", dove tanti artigiani si sono riuniti per esporre le loro creazioni a tema natalizio e altri oggetti introvabili. Rosa, un'artigiana che crea oggetti, come bamboline, scarpette e borse, con l'arte dell'uncinetto; per l'occasione non mancano oggetti natalizi nel suo stand, come madonnine ed elfi di Babbo Natale, sempre lavorati all'uncinetto. Tra gli stand ci si imbatte nelle opere di artigianato dell'"Angolo di Mimmi", che per l'occasione ha esposto palline di Natale e altri oggetti natalizi personalizzabili per diventare degli splendidi doni natalizi.Tra gli artigiani ci sono anche Ivan e Pia che, seguendo l'insegnamento cristiano, dagli scarti del legno creano degli oggetti di utilità, come taglieri e cucchiai, ma anche doni come portachiavi, segnalibri e portacandele.Un'altra artigiana, che della bigiotteria fa la sua passione, ha ideato "Le creazioni di Enza" e tra i suoi gioielli si possono trovare collane di perle, orecchini e altri monili in minerali e pietre preziose. A lei si affianca la pittrice Fonte, con i suoi quadri dallo stile moderno, ma allo stesso tempo quasi impressionistico.Non mancano gli oggetti di antiquariato, come quelli di Adimbu, proveniente dalla Romania: carillon, giocattoli vintage, lampade e quadretti; le palline di Natale e le altre decorazioni esposte da Gin, proveniente dalla Cina; l'artigianato e il vintage dei coniugi Napolitano, della vicina Andria.Una espositrice d'eccezione è Angela Bellaveduta, che espone il suo libro "L'essenziale è invisibile agli occhi", con le illustrazioni di Sabina Ficara.L'atmosfera che si respira è quella di un sereno sabato natalizio, in un bel mercatino di Natale dove le famiglie possono fare compere, gli amici ritrovarsi alla ricerca del regalo di Natale perfetto e dove gli artigiani locali e non possono far conoscere la propria arte e il proprio talento.