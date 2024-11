Vito Cirillo: da domani la meritata pensione dopo 43 anni di servizio al Comune di Trani

In molti lo ricordano in servizio nella scuola Petronelli, ma Vito Cirillo aveva cominciato a lavorare per il Comune di Trani il 12 agosto 1981 in tribunale. Dal 2000 invece è diventato messo comunale a Palazzo di Città, e per questa sua qualifica a contatto con il pubblico, inviato nelle case dei cittadini sempre con solerzia, precisione e puntualità, Vito è davvero conosciuto e amato in tutta Trani.Avendo cominciato a lavorare da giovanissimo la pensione é dunque solo un nuovo inizio, in cui potrà godere la famiglia (con tra l'altro suo padre e suo fratello attivi nella politica tranese), gli amici, e a continuare a dispensare il suo sorriso e la sua gentile cordialità, la sua simpatia nella Città.