Metabolè: nell'Hub Portanova il terzo incontro sulla permasofia

Lo scorso 29 novembre, l'associazione filosofica "Metabolè" ha rinnovato l'appuntamento settimanale con il terzo incontro organizzato dal Seminario Permanente sulla Crisi Ecologica per l'attuale ciclo autunnale, nella sua usuale location dell'Hub PortaNova in via Nigrò 18.Un evento che ha offerto ai partecipanti, seguendo le lezioni di pensatori come Feyerabend, Hofstadter e Bateson, l'invito a vedere il mondo con occhi nuovi.I relatori hanno ispirato il pubblico con il loro approccio alla permacultura, che è ecologico, spirituale e consapevole. Antonio Corraro e Marco Di Renzo, hanno ricordato a tutti l'importanza di coltivare rispettando la natura, abitare in armonia con l'ambiente, pensare con empatia e consapevolezza, e vivere in equilibrio con il pianeta e con noi stessi. Il Prof. Marzocca, partendo dal quadro "Duello Rusticano" di Francisco Goya, ha mostrato i legami profondi tra guerra, sfruttamento della terra e sostenibilità. Infine, il Prof. Antonio Napoletano ha intrecciato arte, filosofia e sostenibilità in una narrazione appassionante, cogliendo la sensibilità filosofica di questa realtà.L'evento, in collaborazione con Hub PortaNova, Legambiente Trani ed "Etica e Politica", è stato un momento di riflessione e ispirazione, un'occasione per riconsiderare il nostro rapporto con la natura e con noi stessi.