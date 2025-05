Nasce un punto di ascolto digitale: emozioni e dialogo in diretta Instagram con le Dottoresse Caiati e Albanese

Un nuovo spazio di ascolto e condivisione prende vita nel mondo digitale: sulla pagina instagram "Centro Crisalide" la Dottoressa Maria Anna Albanese e la dottoressa Anna Caiati danno vita ad uno sportello gratuito.Un progetto pensato per offrire uno spazio sicuro e accogliente dove potersi raccontare, porre domande, esplorare emozioni e ritrovare un momento di respiro nel ritmo frenetico del quotidiano. Un vero e proprio punto di ascolto online, pensato per chiunque senta il bisogno di un confronto umano e professionale.Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 10 maggio, in vista della Festa della Mamma: un'occasione speciale per riflettere sul ruolo materno, sulle relazioni familiari e sulle emozioni.Gli incontri si terranno ogni due settimane, in diretta sulla pagina Instagram della dottoressa Albanese. Sulla stessa piattaforma verranno pubblicate le locandine, le date e i temi dei successivi appuntamenti, per permettere a tutti gli interessati di seguire e partecipare con facilità.Un progetto che unisce professionalità, empatia e nuove tecnologie, con l'obiettivo di portare il supporto psicologico sempre più vicino alle persone.