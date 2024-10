"Noi in biblioteca con voi": in programma un ottobre tutto da leggere

Ottobre, un mese pieno di impegni per le associazioni "IL TRENO DEL SORRISO – OdV ETS" Trani, "AUSER CULTURA" Trani, "IL COLORE DEGLI ANNI – OdV ETS" Barletta, partners assieme alla Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani nel progetto "NOI IN BIBLIOTECA CON VOI" (Bando "Biblioteche & Comunità" 2023-BIB-00311) cofinanziato da Fondazione Con il Sud e Centro per il libro e la lettura.Ben quattro eventi che iniziano il 2 e terminano il 25, questo il programma:- 2 ottobre 2024, ore 18:30, Auser Cultura presenta la Sedicesima edizione + 1 di "Non ti scordar di me", serata di animazione e arte varia presso l'auditorio della Parrocchia di San Magno Vescovo.- 10 ottobre 2024, ore 19:00, Il Colore degli Anni organizza un pomeriggio di integrazione ed inclusione per bambini e ragazzi multiculturali accompagnati dai propri genitori. Attraverso le bellissime illustrazioni e la narrazione di due emozionanti storie dal libro "I Racconti dello Yoga – gli Animali del Bosco", i piccoli lettori potranno divertirsi a praticare lo yoga, semplicemente imitando ogni disegno che illustra una posizione yogica.-13 ottobre 2024, ore 10:00, Il Treno del Sorriso organizza presso la Parrocchia dei "S.S. Angeli Custodi" di Trani (Via Papa Giovanni XXIII n.65) una lettura animata del libro "L'Odissea spiegata ai bambini" a cura di Rossana Lombardi, riservata ai bambini da 7 a 9 anni. Le attività da svolgere saranno lettura animata, discussione, laboratorio di maschere (per esempio Polifemo, Scilla …). 25 ottobre 2024, ore 16:00, Il Treno del Sorriso, in occasione della presentazione del Punto Studio Attrezzato presso la Casa del Fare Assieme e Bat Talent Space (ex Ospedaletto), organizza un workshop di lettura espressiva dal titolo "Una voce per tutti" tenuto della dottoressa Maria Elena Germinario, destinato a docenti ed educatori per avvicinarli ad una conoscenza del testo, partendo dalla fonetica, dalla respirazione e dall'articolazione per arrivare alla dizione, ossia ad una corretta pronuncia delle parole, alla comprensione dei significati profondi del testo, alla loro esposizione attraverso una corretta ed appropriata lettura espressiva ad alta voce.I successivi eventi relativi al progetto si svolgeranno nel prossimo mese di novembre.