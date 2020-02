Nuovi tentativi di furto d'auto nella zona sud di Trani

Episodi in via Borsellino e via Tolomeo

Non tendono a placarsi i tentativi di furto di automobili in città. Gli ultimi episodi si registrano nella zona sud di Trani. In via Borsellino ignoti hanno prima rotto il vetro di un'automobile e poi compromesso irreparabilmente la centralina. Stesso identico scenario qualche giorno prima in via Tolomeo, dove sono state manomesse le auto di altre tre persone.Un triste scenario che non tende a placarsi e che non può più passare inosservato. I diretti responsabili, attraverso la nostra redazione, chiedono all'Amministrazione maggiore illuminazione, controllo delle forze dell'ordine e l'installazione di telecamere di videosorveglianza.