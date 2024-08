Occhio alle truffe, bene anche il penultimo appuntamento del progetto

Si è svolto ieri pomeriggio, 19 agosto, presso il Centro di Spiritualità delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue, il penultimo appuntamento del progetto "Occhio alle truffe", promosso dall'Associazione Anteas. Durante l'incontro, la relatrice, l'Avvocata Marinetta Di Gravina ha sviscerato, magistralmente, la definizione stessa di truffa o raggiro, ha elencato le diverse tipologie di truffa, i casi più frequenti, con degli esempi pratici, ed ha elargito un ventaglio di consigli utili per poterle prevenire.«Un bellissimo progetto. Quella delle truffe – ha commentato Marinetta nell'intervista a margine – è una realtà molto radicata, purtroppo, sul territorio. Una problematica peraltro poco conosciuta e, al contempo, assai dolorosa per le vittime. Gli anziani, è un po' difficile da comprendere, mi rendo conto perfettamente – ha detto – devono sforzarsi di capire che essere troppo gentili li espone a dei rischi. Oggigiorno occorre avere tanta prudenza, talvolta essere persino diffidenti. Visti i tempi che corrono, ci dobbiamo tutelare. Quello di Anteas è un progetto-pilota, speriamo – ha concluso Marinetta - che possa diventare più strutturato. Trani ha bisogno di queste iniziative».«Il nostro impegno per il contrasto alle truffe – ha detto la Responsabile del progetto, Rosanna Di Pasquale – è concreto. Abbiamo voluto fortemente, infatti, l'attivazione di un apposito sportello per offrire, gratuitamente, alle vittime sia una consulenza da un punto legale che psicologico. Non vogliamo assolutamente sostituirci alle Forze dell'Ordine, anzi. Semplicemente aiutiamo le persone che hanno subito una truffa a mettersi in contatto con loro, fornendo tutto il sostegno necessario a 360 gradi».L'ultimo appuntamento del progetto è fissato a lunedì prossimo, 26 agosto, presso la sede dell'Associazione in Via Umberto n. 75. La cittadinanza è invitata.