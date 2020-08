Ospedale di Trani, Piazzolla: «Facciamo chiarezza sulle responsabilità della chiusura»

«In merito alla vicenda relativa alla chiusura dell'ospedale di Trani - scrive l'avv. Rossella Piazzolla, candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente - si rincorrono voci non veritiere, ancora una volta, sul cosiddetto "colpevole". Innanzitutto ripercorriamo le tappe dal principio: quando al governo della Regione c'era Raffaele Fitto, il Piano di Riordino Ospedaliero prevedeva la chiusura del solo reparto di Ostetricia-Ginecologia. E' assolutamente falso, dunque, ritenere o affermare che Fitto abbia fatto chiudere l'ospedale "San Nicola Pellegrino" di Trani. Dal 2005, quando al governo della Puglia è andato il centrosinistra con la vittoria di Nichi Vendola, diversi reparti hanno cominciato a chiudere, fino al colpo di grazia inferto da Emiliano che ha deciso di chiudere completamente il nosocomio tranese, per riconvertirlo in Presidio Territoriale di Assistenza. A dicembre del 2018 si è concluso questo lungo processo di riconversione (che ha ufficializzato la chiusura del'ospedale) con l'istituzione del PTA non solo a Trani, ma anche a Minervino Murge e Spinazzola.Chiudendo l'ospedale in una grande città come Trani, il Governo di centrosinistra in Puglia non ha fatto altro che ribadire il fallimento in tema di sanità, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti i pugliesi. Basti pensare alle liste d'attesa, sempre molto lunghe, e alla mobilità passiva, cioè alla "emigrazione" forzata di tanti cittadini costretti a recarsi in altre regioni per curarsi perchè da noi non sono garantiti tutti i servizi necessari. Il mondo della sanità necessita di profondi cambiamenti: penso, per esempio, alla necessità di potenziare la rete e le strutture per i malati oncologici nel nostro territorio. Sulla salute dei cittadini non si può giocare o perdere tempo, e nemmeno ricordarsene solo in tempo di campagna elettorale, e mi riferisco alla recente inaugurazione del reparto di Urologia e Andrologia al "Bonomo" di Andria: non serve fare sfoggio di belle azioni solo quando ci sono le elezioni all'orizzonte, ma l'attenzione alla sanità deve essere costante in tutto l'anno», conclude Piazzolla.