Pane & Amore di Molfetta è official partner del Battiti Live

6 foto Pane & Amore Molfetta

Events

Wedding

Corporate

, attività ristorativa didedita anche ai, èdi tutte le date del "", lo show musicale di Radio Norba che partirà dailPer il maxi-evento, Pane & Amore si occuperà del(vip) e delSi tratta di una vetrina importante per l'attività molfettese, che propone ilcomeper unireTre i settori all'interno dei quali operaCombinando lae lacon un, Pane & Amore riesce a creare un'atmosfera piacevole in, adattandosi allee aipiù disparati. Trasforma anche location singolari e situazioni particolari indove i partecipanti, che possono essereoppure, si ritrovano per momenti conviviali.«Ora siamo proiettati sulla linea concerti, ci stiamo preparando al concerto die aldi– dichiara, titolare dell'attività – abbiamo avuto già esperienza con il concerto diPer noi è un onore poter lavorare al fianco di grandi realtà, nella speranza di continuare sempre a portare le nostre specialità con».sono la chiave del successo dei catering di Pane & Amore destinati ai. Anche in questo caso la location non rappresenta un limite, bensì un': il catering si adatta a contesti differenti, dalle campagne alle dimore storiche, con soluzioni uniche e originali. Pane & Amore, infatti, ha curato i matrimoni di alcuni, tra cuiDa diversi anni lo staff gestisce in esclusiva i matrimoni e i grandi eventi per due strutture ricettive pugliesi,, oltre a location di qualsiasi tipologia con cui collabora abitualmente.Anche nell'ambito degli eventi aziendali lè uno dei punti di forza che contraddistingue Pane & Amore, che due anni fa ha realizzato il catering per il, mentre quest'anno, ad aprile, ha rappresentato la, in occasione di, un evento volto a coniugare attività tradizionali e turismo.Pane & Amore si è occupato anche del "" di, che ha coinvoltoa Modugno e delladelin, rivolta a tutti i dipendenti delPer maggiori informazioniPane & Amore– catering&banquetingVia Molfettesi D'Argentina, 38, 70056 Molfetta (BA)WhatsApp: +39 3517668937E-mail: info@paneeamorecatering.itSito web: https://paneeamorecatering.it/ Facebook: Pane & Amore Instagram: pane_amore_catering