Luca Pappagallo a Trani: "Tornerò presto per cucinare in questa città meravigliosa!"

Luca Pappagallo è esattamente quello che appare in televisione e sul web: una persona gradevolissima che ti piacerebbe avere accanto mentre si sgranano i piselli, si tagliano le verdure, si preparano le polpette, gustando i momenti lenti delle preparazioni e chiacchierando serenamente di ricordi, di attualità e, ovviamente, di ricette di cucina.Nei giorni scorsi è tornato a Trani per presentare il suo terzo libro a Luna di Sabbia, tappa di una "tournée" che lo vede ogni giorno andare su e giù per l'Italia in un viaggio lunghissimo in auto accompagnato - come nel caso di Trani - talvolta da sua moglie Rossella, ma soprattutto da decine e decide di audiolibri dai generi più disparati, come ci ha raccontato : "Un'opportunità meravigliosa, quella di poter conoscere l'Italia e gli italiani in questo modo ; ovviamente è un po' faticoso, talvolta ci sono anche due incontri in una giornata, ma il riscontro e l'affetto della gente, ripagano da qualunque stanchezza".Nel piccolo ma gremito salotto letterario della libreria di via Mario Pagano il dialogo trastoratrice e studiosa del cibo, é spaziato tra tradizione e cambiamenti nelle abitudini alimentari del nostro Paese e su quanto il suo impegno, lui che è un vero pioniere della cucina proposta sul web - e che oggi conta diversi milioni di followers tra i social oltre che un sempre più numeroso pubblico susia quello di dimostrare che cucinare non sia difficile e sia un modo davvero importante di prendersi cura di sé e di chi si ama.Il pubblico, che ha chiesto a Luca di rivelare più di un segreto, dall'etnico hummus ai risotti, ha particolarmente apprezzato il confronto sereno e rispettoso di un "cuciniere" - come ama definirsi - per così dire "onnivoro" e Gloriana Tesoro, che ha portato nella ristorazione tranese una cucina vegetale sempre più capace di dimostrare che rinunciare a proteine animali non significhi rinunciare al gusto: "Io non amo le definizioni - ha spiegato Pappagallo, il vegano e il vegetariano sono in realtà presenti in tantissime ricette della nostra tradizione e anche in tante nuove rielaborazioni. Quello che conta ovviamente è la scelta di ingredienti di qualità e che vengano prodotti in regime di sostenibilità e rispetto dell'ambiente. Quando poi la fantasia degli chef - come( che è stato capace di esaudire il suo desiderio di un "ceviche" in versione vegetale e pugliesizzato con i cardoncelli), che riesce a farti dimenticare che non ci sia carne o pesce, come è successo qui a Trani da Gloriana è ovviamente una gioia per il palato per tutti: sia per chi mangia di tutto come me, che per i vegani che hanno aderito a una scelta etica precisa". Amato da un pubblico di grandi e piccini, alcuni particolarmente emozionati al momento del firmacopie da parte di un un personaggio così familiare, Luca ha promesso di tornare presto a Trani, magari in uno Show cooking ancora nella suggestiva cornice di via Mario Pagano, nella vetrina affacciata di fronte alla libreria dalla quale si scorge una cucina tradizionale, con un'atmosfera non lontana da quella di casa sua, dalla quale trasmette ogni giorno quel suo modo così coinvolgente e appassionante di cucinare. E visto l'affetto che l'ha circondato c'è da giurare che sarà accolto con gioia.