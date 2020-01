Perde il controllo dell'auto sulla Trani-Andria, ferito il conducente

Questa mattina, intorno le ore 6, un uomo sulla 60ina d'anni, ha perso il controllo dell'auto per cause ancora da accertare ed è finito sul primo rondò della Trani-Andria, in direzione Andria.L'uomo non è in pericolo di vita tuttavia è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Andria. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 anche i Carabinieri della compagnia di Trani.