Piero Pellegrino, un tranese alla New York Marathon con dedica agli ammalati di Universo Salute

Mancano pochi giorni alla TCS New York City Marathon 2024, in programma il prossimo 3 novembre, in una delle domeniche più movimentate per la "Città che non dorme mai", in cui si incontreranno oltre 50 mila corridori provenienti da tutto il mondo. Tra questi, Piero Pellegrino, dipendente di Universo Salute, nonchè atleta della Atletica Tommaso Assi, che per questa edizione ha voluto rivolgere un pensiero particolare agli Ospiti delle nostre strutture, indossando una maglia con dedica speciale. In bocca al lupo al carissimo Piero da parte dell'AD Luca Vigilante e di tutta la grande famiglia dell'Opera Don Uva.