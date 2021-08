Pinetina di via Andria: una perizia suppletiva per modificare alcuni problemi riscontati

C'è stato bisogno dell'approvazione di una perizia suppletiva di variante per il prosieguo dei lavori di manutenzione straordinaria alla pinetina di via Andria. Un iter partito tre anni fa: con determina dirigenziale n. 2247 del 28/12/2018 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria previa sostituzione della pavimentazione della pinetina di via Andria" dell'importo di euro 285.000,00 appaltati alla società d.s.p.a. s.r.l. e servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all' ing. Michele Daleno di Barletta. Oltre ai lavori alla pavimentazione sarebbero stati impiantati alberi ed arbusti "con apparato radicale compatibile con l'esigenza di conservazione della nuova pavimentazione a farsi, ed adeguate al nuovo assetto della piazza in corrispondenza delle nuove aiuole, secondo specifico progetto a cura di professionisti del settore e a completare la riqualificazione della piazza attraverso la fornitura di giochi per bambini".Ma nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità di modificare in alcune parti il progetto originario per una serie di problemi riscontrati, come la necessità del completo "rifacimento della predisposizione interrata dell'impianto di pubblica illuminazione in quanto le tubazioni esistenti, a cantiere aperto, si sono rilevate in diversi punti danneggiate e non in condizione di garantire il necessario grado di sicurezza; necessità di previsione della predisposizione interrata dell'impianto di irrigazione delle nuove aiuole al fine di consentire la successiva realizzazione dell'impianto medesimo a garanzia dell'attecchimento e della manutenzione delle nuove piante messe a dimora; adeguare le quantità progettuali di materiale di scavo alle reali consistenze dell'area oggetto di intervento; completare l'intervento sulla pavimentazione in pietra con posa in opera alla palladiana, attraverso la previsione di una lavorazione di arrotatura della superficie superiore, al fine di eliminare i possibili dislivelli determinatisi in fase di posa in opera e, quindi, eliminare il pericolo di caduta per l'utenza della piazza; migliorare le previsioni progettuali relative alla pavimentazione in massetto in c.a. colorato, prevedendo l'utilizzo di fibre di rinforzo di maggiore lunghezza onde consentire una maggiore durabilità della pavimentazione medesima nel tempo; prevedere la realizzazione di fondazioni il cemento armato e massetto superiore nell'area giochi per bambini; opportunità di prevedere il rifacimento della finitura del muro in c.a di recinzione che separa la piazza Giovanni Paolo ii dalle proprietà private dei condomini posti a sud-ovest dell'area di intervento".Per questo, come si legge nella determina, "è stata redatta, dalla direzione dei lavori, una perizia (suppletiva) di variante", rilevata la necessità di adeguare il progetto iniziale alle modificate caratteristiche del sito a causa del verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili sia nella fase di redazione del progetto che nella fase di indizione della gara oltre alla opportunità di migliorare le previsioni progettuali individuando due categorie di intervento: realizzazione e sostituzione delle tubazioni interrate per consentire l'adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica e la realizzazione successiva dell'impianto di irrigazione per la manutenzione delle nuove piante messe a dimora; miglioramento del progetto iniziale mediante la realizzazione di interventi finalizzati a rendere più sicure sia la pavimentazione in pietra che la pavimentazione in massetto in cls colorato; oltre alla previsione di un intervento di miglioramento della facciata verso la piazza del muretto di divisione dalle proprietà prospicienti l'area d'intervento. Le scelte operate sono state caratterizzate da una precisa indicazione di contenimento economico di tutti gli interventi da eseguire per la piena conformità con le normative vigenti".L'assunzione del presente provvedimento non comporta impegni aggiuntivi di spesa rispetto al progetto originariamente approvato ed alla complessiva spesa impegnata di €. 285.000,00 in quanto le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori di perizia, vengono attinte attraverso la rimodulazione del quadro economico utilizzando disponibilità economiche di altre partite ivi contenute".