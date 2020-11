Politica, clamoroso in maggioranza: c’è la prima spaccatura

Clamoroso quanto sta avvenendo in queste ore all'interno della maggioranza di governo collegata al sindaco Amedeo Bottaro. Nella serata infatti Antonio Loconte, consigliere comunale appena eletto all'interno di uno dei partiti a supporto del sindaco lancia un messaggio forte e chiaro di rottura, questo il testo:«Il sottoscritto Antonio Loconte, capogruppo consiliare del Movimento civico SoloConTrani Futura, prende pubblicamente le distanze dall'esecutivo che andrà a formarsi a margine della prossima seduta di Consiglio Comunale.Le ragioni di questa scelta sono da ricercarsi nell'assenza totale di rappresentatività nella Giunta di figure riferibili direttamente al Movimento Solo Con Trani Futura che ha contribuito alla elezione del Sindaco Amedeo Bottaro con ben 1492 voti di lista.Nel rispetto dei 618 cittadini che hanno espresso il proprio consenso nei confronti del sottoscritto, risultato essere il quinto candidato più suffragato della intera coalizione, dichiaro il venir meno di qualsiasi accordo politico che legava la nostra lista all'attuale compagine amministrativa.Purtroppo sono venute meno le condizioni per portare a termine il nostro progetto politico negli uomini e negli obbiettivi che ci eravamo posti. Preciso di aver rifiutato categoricamente la possibilità di sedere in Giunta poiché il mio unico obbiettivo è quello di dare un forte apporto in termini di idee, progetti e visioni per i prossimi cinque anni nell'interesse esclusivo della Città che rappresento.Ci aspettano tempi duri e dobbiamo rimboccarci le maniche per far fronte all'emergenza sanitaria e sociale che sta attanagliando il Paese, fornendo sostegno alle famiglie, al comparto produttivo in palese difficoltà.Resterò sempre a disposizione di tutta la cittadinanza e continuerò ad operare nel rispetto della trasparenza che mi contraddistingue da sempre».