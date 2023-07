Polizia di Stato: inaugurazione della Cappella presso la Questura di Barletta Andria Trani

Presso la Questura di Barletta Andria Trani, si è svolta l'inaugurazione della Cappella posta all'interno dello stabile.Alla cerimonia presieduta dal Vescovo di Andria S. E. Mons. Luigi Mansi, presenti il Questore Roberto Pellicone, i familiari dell'Assistente Capo Coordinatore Giovanni Vitrani e i membri dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.La Cappella della Questura è stata dedicata alla memoria dell'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Giovanni Vitrani, deceduto a seguito di una malattia, con la seguente motivazione: "esempio riconosciuto di dedizione e di spirito di iniziativa nel contesto professionale in cui ha operato, è divenuto un punto di riferimento per colleghi e superiori, fornendo un contributo di rilievo nelle attività volte a migliorare l'efficienza dell'ufficio". Eccellente esempio di valori umani, senso del dovere e profondo attaccamento all'amministrazione. Il Questore ha rimarcato la necessità di coltivare nella quotidianità i Valori della Memoria, soprattutto per chi, (come Giovanni), è stato un grande Uomo e un grande Poliziotto.