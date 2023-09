Lotta alla prostituzione nella Bat, il Questore emette due avvisi orali

Il Questore della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nell'ambito delle iniziative intraprese a tutela dell'ordine, la sicurezza e la tranquilla pubblica, con particolare riferimento al fenomeno della prostituzione, ha emesso la misura di prevenzione dell'avviso orale nei confronti di due soggetti pregiudicati residenti a Barletta.

In particolare i due destinatari della misura sono responsabili di aver indotto, favorito e sfruttato la prostituzione in varie località delle province Bari, Bat e Brindisi, mettendo, peraltro, a disposizione un B&B, a volte stabilendo quale corrispettivo per le prestazioni, dosi di sostanza stupefacente.



Il Questore, in considerazione della condotta illecita tenuta dai soggetti, ha emesso l'avviso orale che impone di tenere un comportamento conforme alla legge avvertendoli che potranno, eventualmente, essere destinatari di una misura di prevenzione più grave.