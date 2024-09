Portanova, farà tappa anche a Trani l’Onda di Kirtan

Farà tappa anche a Trani, il 24 settembre, l'Onda di Kirtan, organizzata dall'Associazione Yoga Per Tutti, in collaborazione con l'HUB Portanova di Via Nigrò.«L'HUB – ha detto il Presidente, Vincenzo Di Cugno - è davvero lieto di ospitare anche questo genere di iniziative. Il Kirtan è un canto melodico che viene eseguito su mantra BABA NAM KEVALAM ("Tutto è amore infinito"). Quest'ultimo ha un impatto molto positivo sulla mente e sull'umore delle persone: la sua continua ripetizione, verbale o mentale, ha un effetto reale tangibile sulla condizione psichica dell'individuo. L'Ananda Marga (Il Sentiero della Gioia), invece, - ha spiegato Vincenzo - è un'Associazione per l'insegnamento gratuito della meditazione e della filosofia yogica, per un cambiamento profondo di ognuno di noi che va dall'alimentazione vegetariana con il rispetto di tutti gli esseri viventi e della natura, fino agli aspetti psicologici e spirituali profondi dell'essere umano comprensivi del servizio sociale».Per info e adesioni: 3475351860/3476534544.