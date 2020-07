Porto e pescato, Tg2 Weekend celebra per la seconda volta le eccellenze di Trani

Social Video 2 minuti Trani su Tg2 "Weekend"

Ancora un'importante vetrina per la città di Trani quella andata in onda oggi, alle 13.30, sul Tg2 nella rubrica "Weekend Estate". A distanza di un anno dal servizio dedicato alle bellezze architettoniche e gli edifici di culto , l'inviata Lucia Buffo è ritornata in città per parlare del settore ittico. Dapprima uno sguardo alla vendita del pescato sulla banchina del porto dove ogni mattina si recano i ristoratori per comprare pesce fresco da portare sulle tavole dei clienti. Poi degustazione di pesce di mare crudo, il tutto accompagnato dai vini tipici del territorio.E' così che l'aperitivo a Trani si trasforma in un momento che celebra i prodotti tipici tutti rigorosamente a chilometro zero. «Altro che sushi», verrebbe da dire.