Premio per il miglior testo: a Sanremo un nuovo successo per Federica Paradiso

Seconda partecipazione per Federica Paradiso al, manifestazione parallela e concomitante alla celebre kermesse canora; e secondo importante riconoscimento per la cantante tranese Federica Paradiso.La giovane, con Il brano, dal titolo ", si è aggiudicata il premio per il miglior testo, scritto dalla stessa Federica e dal cantautore molfetteseTema centrale, di tragica attualità, ma carico di speranza, la guerra. "Ed anche quest'anno è andata! - ha scritto Federica, raggiante sulle sue pagine Social Instagram e Facebook - Porto a casa il Premio al miglior testo. Un grazie speciale ad Anna Maria Loiacono, Mizio Vilardi e Michele Marmo".Lo scorso anno alla esibizione sanremese era seguita la presentazione di un bellissimo video ambientato a Trani,. Nell'attesa di accoglierla al suo ritorno, tanti complimenti alla bravissima Federica che ancora una volta ha conquistato la giuria con la profondità del messaggio che porta attraverso le sue canzoni e la sua intensa capacità interpretativa e vocale.